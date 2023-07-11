шойгу відреагував на передачу Україні касетних снарядів: чим пригрозив

Росіяни загрожують використання касетних снарядів проти України

У росії пригрозили використовувати касетні боєприпаси проти ЗСУ, якщо ті отримають аналогічні американські снаряди.

Як повідомляють російські пропагандисти, про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу.

"Передача Києву касетних боєприпасів США, звісно, вплине на затягування конфлікту", — сказав він.

За його словами, передача касетних боєприпасів Україні "змусить як відповідь використовувати аналогічні засоби проти ЗСУ".

При цьому шойгу заявив, що росія нібито не застосовує подібну зброю в зоні бойових дій, хоча й не приєднувалася до конвенції про її нерозповсюдження. Російський міністр оборони також стверджує, що в окупантів є запаси касетних боєприпасів і вони нібито "кращі за американські аналоги".

Варто зазначити, що факти застосування касетних боєприпасів росією проти населених пунктів неодноразово фіксувалися не тільки Україною, а й ООН. При цьому їх використання у густонаселених районах є воєнним злочином.

Згідно зі звітами ООН, лише до кінця першого місяця вторгнення було зафіксовано щонайменше 24 випадки ударів цим типом озброєння по населених пунктах. Зокрема обстрілу такими снарядами зазнавали Вугледар і Харків.