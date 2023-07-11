шойгу отреагировал на передачу Украине кассетных снарядов: чем пригрозил

Россияне грозят использование кассетных снарядов против Украины

В россии пригрозили использовать кассетные боеприпасы против ВСУ, если те получат аналогичные американские снаряды.

Как сообщают российские пропагандисты, об этом заявил министр обороны сергей шойгу.

"Передача Киеву кассетных боеприпасов США, естественно, повлияет на затягивание конфликта", — сказал он.

По его словам, передача кассетных боеприпасов Украине "вынудит качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ".

При этом шойгу заявил, что россия якобы не применяет подобного рода оружие в зоне боевых действий, хотя и не присоединялась к конвенции о его нераспространении. Российский министр обороны также утверждает, что у оккупантов есть запасы кассетных боеприпасов и они якобы "лучше американских аналогов".

Стоит отметить, что факты применения россией кассетных боеприпасов против населенных пунктов неоднократно фиксировались не только Украиной, но и ООН. При этом их использование в густонаселённых районах являются военным преступлением.

Согласно отчетам ООН, лишь к концу первого месяца вторжения было зафиксировано не менее 24 случаев ударов этим типом вооружения по населенных пунктах. В частности обстрелам такими снарядами подвергались Угледар и Харьков.