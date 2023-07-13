В Пентагоне сделали обнадеживающее заявление о кассетных боеприпасах для Украины

Кассетные боеприпасы ну будут применяться ВСУ против мирного населения

В Пентагоне подтвердили, что ВСУ уже получили кассетные боеприпасы, о чем ранее заявил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский. Подробностей на этот счет не сообщается.

Об этом сообщил журналист Politico Лара Селигман. Кроме того, информацию подтвердило издание CNN со ссылкой на на пресс-конференцию начальника оперативного управления Объединенного штаба генерал-лейтенанта Дугласа Симса.

"В настоящее время в Украине есть кассетные боеприпасы", — заявил Дуглас Симс.

Он также сказал, что Украина "не заинтересована в применении кассетных боеприпасов вблизи гражданского населения, в отличие от россиян". Больше никаких подробностей поставок этого вооружения не сообщалось.

"Россияне применяли это оружие против мирных жителей в гражданских общинах, что существенно отличается от того, что намерены делать украинцы. Они намерены использовать кассетные боеприпасы в тактической обстановке, против россиян, а не против мирных жителей", — сказал Симс.

Напомним, что сегодня в интервью CNN бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский, который командует группировкой войск "Таврия", анонсировал эту информацию. Он добавил, что Украина пока еще не применяла кассетные боеприпасы, но уверена, что эти снаряд изменят ситуацию на фронте. В россии ранее принялись угрожать Украине продолжить использовать кассетные боеприпасы по ВСУ, если те начнут использовать их на фронте.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы. В Минобороны Украины дали подробное объяснение.