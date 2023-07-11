Кассетные боеприпасы не увеличат потери врага в разы

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что из себя представляют кассетные боеприпасы и как они помогут ВСУ

Зафиксирую самые главные моменты, возникающие по передаче кассетных снарядов для ВСУ от США

– Такие боеприпасы было бы наиболее уместно называть "оружием повышенной площади поражения". Потому что это прямо вытекает из характеристик таких снарядов – если "конвенционный" 155-мм снаряд с унитарным снаряжением накрывает диаметр ориентировочно 50 метров, то по кассетным снарядам заявляется диаметр от 100 м до 300 м.

– Те снаряды, которые США передали в новом пакете военной помощи Украине, нужно обозначать все же как 155-мм снаряды DPICM.

Это уже второе поколение кассетных снарядов для артиллерии Армии США, первое имело индекс ICM (но такие кассетные снаряды были только для уничтожения вражеской пехоты).

Сама аббревиатура DPICM имеет указание на двойное назначение таких боеприпасов – и уничтожение вражеской бронетехники, и поражение небронированного транспорта и живой силы.

А кроме 155-мм кассетных снарядов, на складах Арми США вроде бы могут быть еще 105-мм и 203-мм кассетные снаряды, и вроде бы даже определенное количество неуправляемых кассетных реактивных снарядов типа M26 к системам M270 и M142 HIMA.

– Точно не стоит ожидать, что появление снарядов DPICM в распоряжении наших артиллеристов прямо в разы увеличит количество потерь по живой силе армии РФ.

Если показатель потерь врага вырастет хотя бы на 15-20%, это будет хороший результат. Тем более, что в эти 15-20% попадут или дефицитные специальности в военных РФ, как те артиллеристы, например, ну или же личный состав резервных частей, подходящих к полю боя.

Дело в том, что армия РФ прилагает системные усилия, в том числе, и для того, чтобы минимизировать собственные потери в частности от огня артиллерии ВСУ.

В частности, рашисты свою тактику "пехотных штурмов" сформировали именно так, чтобы эффект "живой волны" создавался от последовательного ввода в бой многочисленных групп пехоты максимум по 10 человек, и чтобы это можно было остановить скорее плотностью стрелкового огня и/или 120-мм минометов.

Чтобы осложнить нашим артиллеристам контрбатарейную борьбу, россияне перешли на тактику "артиллерийских групп", когда в составе одной формации может быть максимум 3-4 артсистемы, для расконцентрации "стволов" вдоль линии фронта.

Если еще учесть и ту довольно непростую процедуру, которую должны выполнять наши военные для применения DPICM, предусмотренную публичными договоренностями из США, то как раз и приходится формировать такие ожидания – ВСУ вряд ли будут использовать кассетные снаряды для хаотического "выкашивания" российских "юнитов", скорее – для отдельно важных ситуаций, где точность или масштабность одного выстрела будет буквально определять темп продвижения наших войск в целом за сутки.

Если учесть и тот момент, что Украина обязалась не применять DPICM в урбанизированной местности, то вряд ли стоит ожидать, что эти кассетные снаряды полетят по оккупантам непосредственно в Бахмуте.

– Вряд ли для США в плане передачи кассетных снарядов для Украины стоял именно ценностный момент, скорее всего – именно военно-технический.

Дело в том, что DPICM производились в 1970-1990-х годах для возможной войны против россии в Европе во время "Холодной войны". А дальше давайте учтем тот момент, что по стандартам Пентагона снаряд "старше" 40 лет считается некондиционным.

Так, похоже, это длительное время, пока шла имитация политического дискурса по кассетным снарядам для Украины, американские военные использовали именно для того, чтобы сформировать для ВСУ надежный объем кондиционных кассетных снарядов DPCIM, которые в частности будут давать тот же коэффициент неразрыва на уровне 2,5 %.

- Нет, то, что наши военные должны согласовывать и маркировать места, куда по оккупантам отстреливались DPCIM, отнюдь не означает, что мы должны просто раскрывать участки, куда будут наступать наши войска, и так выдавать военную тайну. Это бюрократическая вещь только для будущего разминирования. И вряд ли применение HIMARS или особенно Storm Shadow по тылам рашистов происходит без соответствующего обмена информацией между Украиной и союзниками.

- Почему-то в нашем инфопространстве цепляются только за заявления международных структур, которые громко выступали против передачи нам американских кассетных снарядов.

Простите, но у людей просто работа такая – громко выступать за все хорошее против всего плохого. Послушали, приняли во внимание, пошли дальше.

Важнее здесь обратить внимание, что Белый Дом прошел буквально мировоззренческую революцию в плане дальнейших поставок оружия для Украины, выраженный простым тезисом – "если у Украины не будет такого оружия, то гражданские украинцы еще больше пострадают от рашистов".

Момент действительно важен, учитывая, что ракет ATACMS у американцев (по некоторым данным), больше всего именно модификаций M39 и M39A1, изготовленных именно под кассетное снаряжение.

- Нет, даже хотя бы пытаться сравнивать между собой практику Украины и РФ в плане использования кассетных боеприпасов – это преступно.

Не только лишь в том, что у нас схожих снарядов практически не было. Но и потому, что Россия стала первой (и надеюсь последней), применявшей кассетные боеприпасы целенаправленно и в первую очередь именно против мирного населения.

Источник: пост Киричевского в Facebook.