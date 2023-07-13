Кассетные боеприпасы для Украины: в ВСУ сделали громкое заявление

Россияне очень обеспокоены новостью о вооружении для ВСУ

Украина получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки. С помощью этого вижу вооружения ситуация на фронте может значительно измениться.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

"Мы только что получили их (кассетные боеприпасы — Ред.). Мы их еще не использовали, но они могут коренным образом изменить (ситуацию на фронте — Ред.)", — сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что российские оккупанты понимают, что с получением этих боеприпасов у Украины будет преимущество. Кроме того он добавил, что это "это очень мощное оружие" и высшее руководство примет решение о "участках территории, где оно может быть использовано"

На использование кассетных боеприпасов есть ряд ограничений. К примеру, их нельзя использовать в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками. В то же время в Штатах заявили, что они получили от Украины письменные заверения в том, что боеприпасы не будут использоваться в районах с гражданскими лицами.

"Россияне думают, что мы будем использовать его на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены", — подытожил Тарнавский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ветеран Юрий Гумыменко объяснил важность кассетных боеприпасов для ВСУ. По его словам, их использование поможет снизить потери среди военных и гражданских.