Касетні боєприпаси для України: у ЗСУ зробили гучну заяву

Росіяни дуже стурбовані новиною про озброєння для ЗСУ

Україна отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки. За допомогою цього бачу озброєння ситуація на фронті може значно змінитись.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

"Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси — Ред.). Ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на фронті — Ред.)", — сказав він.

Тарнавський наголосив, що російські окупанти розуміють, що з отриманням цих боєприпасів Україна матиме перевагу. Крім того, він додав, що це "це дуже потужна зброя" і вище керівництво ухвалить рішення про "дільниці території, де вона може бути використана".

На використання касетних боєприпасів є низка обмежень. Наприклад, їх не можна використовувати в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. Водночас у Штатах заявили, що вони отримали від України письмові запевнення у тому, що боєприпаси не будуть використовуватись у районах із цивільними особами.

"Росіяни думають, що ми використовуватимемо його на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані", - підсумував Тарнавський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ветеран Юрій Гумименко пояснив важливість касетних боєприпасів для ЗСУ. За його словами, їх використання допоможе знизити втрати серед військових та цивільних.