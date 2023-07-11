"Касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ і дозволять зменшити людські втрати" — ветеран Юрій Гудименко

Використання ЗСУ касетних боєприпасів дасть можливість зберегти життя і здоров'я більшій кількості українців

Використання Україною касетних боєприпасів, отриманих від США, означатиме зменшення втрат серед військових і цивільних. Побоювання правозахисних організацій щодо їх ефективності та безпеки для оточуючих перебільшені.

Про це в інтерв’ю телеканалу Еспресо розповів ветеран, військовослужбовець, громадський та політичний діяч, засновник ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Країни Заходу мають різний інтерес у війні та різні запаси зброї. Причини, чому нам дають чи не дають зброю, — зовсім різні. Якийсь відсоток касетних боєприпасів точно не розірветься. У старих радянських така ймовірність більша ніж у західних. Так, часто саперам доводиться їх ліквідовувати. Але набагато важче мати справу з російськими укріпленнями, які треба штурмувати і звичайній артилерії складно взяти. При використанні касетних боєприпасів ми втратимо набагато менше людей", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами Гудименка, немає абсолютно ідеальної моделі використання бойової техніки та зброї, яка не завдаватиме шкоди військовим та цивільному населенню, не створюватиме проблем для екології.

"Дійсно, наша війна є абсолютним нонсенсом для Заходу, тому що в їхній картині світу таких війн не повинно бути. Вони готувалися воювати з низькорозвиненими країнами, з терористами. Коли з'ясувалася, що Захід буде вести війну проти високорозвиненої країни, виявилося, що їх "оборонка" не готова виробляти зброю в таких обсягах. Стоїть вибір між більшими та меншими втратами українських життів. Повну відповідальність за це несе Російська Федерація, яка прийшла на нашу землю з війною. Тому я б радив Humans Rights Watch та всім іншим правозахисним організаціям не розповідати нам, як правильно звільняти нашу землю від окупантів, а звернути увагу, хто винуватець цих боїв, жертв і руйнування", — підсумував Гудименко.