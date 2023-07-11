"Кассетные боеприпасы помогут ВСУ и позволят уменьшить человеческие потери" — ветеран Юрий Гудыменко

Применение ВСУ кассетных боеприпасов позволит сохранить жизнии здоровье большего количества украинцев

Использование Украиной кассетных боеприпасов, полученных от США, означает снижение потерь среди военных и гражданских. Опасения правозащитных организаций по поводу их эффективности и безопасности для окружающих преувеличены.

Об этом в интервью телеканалу Эспрессо рассказал ветеран, военнослужащий, общественный и политический деятель, основатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Страны Запада имеют разный интерес в войне и разные запасы оружия. Причины, почему нам дают или не дают оружие, совершенно разные. Какой-то процент кассетных боеприпасов точно не разорвется. У старых советских такая вероятность больше чем у западных. Да, часто саперам приходится их ликвидировать. Но гораздо труднее сталкиваться с российскими укреплениями, которые нужно штурмовать и обычной артиллерии сложно взять. При использовании кассетных боеприпасов мы потеряем гораздо меньше людей", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам Гудыменко, нет абсолютно идеальной модели использования боевой техники и оружия, которые не наносят вреда военным и гражданскому населению, не будут создавать проблем для экологии.

"Действительно, наша война является абсолютным нонсенсом для Запада, потому что в их картине мира таких войн не должно быть. Они готовились воевать с низкоразвитыми странами, с террористами. Когда выяснилось, что Запад будет вести войну против высокоразвитой страны, оказалось, что их "оборонка" не готова производить оружие в таких объемах. Стоит выбор между большими и меньшими потерями украинских жизней. Полную ответственность за это несет Российская Федерация, которая пришла на нашу землю с войной. Поэтому я бы советовал Humans Rights Watch и всем другим правозащитным организациям не рассказывать нам, как правильно освобождать нашу землю от оккупантов, а обратить внимание, кто виновник этих боев, жертв и разрушения", - подытожил Гудыменко.