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"Кассетные боеприпасы помогут ВСУ и позволят уменьшить человеческие потери" — ветеран Юрий Гудыменко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Кассетные боеприпасы нужны ВСУ для уменьшения потерь
Кассетные боеприпасы нужны ВСУ для уменьшения потерь

Применение ВСУ кассетных боеприпасов позволит сохранить жизнии здоровье большего количества украинцев

Использование Украиной кассетных боеприпасов, полученных от США, означает снижение потерь среди военных и гражданских. Опасения правозащитных организаций по поводу их эффективности и безопасности для окружающих преувеличены.

Об этом в интервью телеканалу Эспрессо рассказал ветеран, военнослужащий, общественный и политический деятель, основатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Страны Запада имеют разный интерес в войне и разные запасы оружия. Причины, почему нам дают или не дают оружие, совершенно разные. Какой-то процент кассетных боеприпасов точно не разорвется. У старых советских такая вероятность больше чем у западных. Да, часто саперам приходится их ликвидировать. Но гораздо труднее сталкиваться с российскими укреплениями, которые нужно штурмовать и обычной артиллерии сложно взять. При использовании кассетных боеприпасов мы потеряем гораздо меньше людей", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам Гудыменко, нет абсолютно идеальной модели использования боевой техники и оружия, которые не наносят вреда военным и гражданскому населению, не будут создавать проблем для экологии.

"Действительно, наша война является абсолютным нонсенсом для Запада, потому что в их картине мира таких войн не должно быть. Они готовились воевать с низкоразвитыми странами, с террористами. Когда выяснилось, что Запад будет вести войну против высокоразвитой страны, оказалось, что их "оборонка" не готова производить оружие в таких объемах. Стоит выбор между большими и меньшими потерями украинских жизней. Полную ответственность за это несет Российская Федерация, которая пришла на нашу землю с войной. Поэтому я бы советовал Humans Rights Watch и всем другим правозащитным организациям не рассказывать нам, как правильно освобождать нашу землю от оккупантов, а обратить внимание, кто виновник этих боев, жертв и разрушения", - подытожил Гудыменко.

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#Кассетные боеприпасы #ВСУ #Юрий Гудыменко