Война — день 506: ВСУ получили новые боеприпасы и постепенно продвигаются

Рассказываем оперативно о главном за сутки

В пятницу, 14 июля, украинские военные продолжают отбивать попытки штурма российских военных и медленно, но верно продвигаться на фронте. Хотя Пентагон не спешит передавать столь необходимые истребители F-16, Вооруженные силы Украины по некоторым данным уже могли получить долгожданные кассетные боеприпасы, что может ускорить темпы контрнаступления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 В российском Воронеже прогремел сильный взрыв.

Тем временем в ряде областей Украины воздушная тревога в связи с ракетной угрозой.

00:00 Заместительница министра обороны Анна Маляр подвела итоги 13 июля на фронте:

враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, ВСУ сдержали врага, тяжелые бои продолжаются;

на южном фланге Бахмутского направления есть продвижение с боями, на северном фланге враг безуспешно пытался вернуть утраченные позиции;

на Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция, на направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры "Большой семерки" (G7), поддержали еще шесть стран — Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция, рассказал в вечерней сводке президент Владимир Зеленский.

С данными за 11 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 503: ВСУ давят на Юге, а в Литве стартует саммит НАТО

О том, что происходило 12 июля, читайте в материале: Война — день 504: ВСУ меняют тактику контрнаступления, а в Литве идет второй день саммита НАТО

Информацию за 13 июля смотрите по ссылке: Война — день 505: ВСУ давят на юге и продвигаются у Бахмута