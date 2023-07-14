ЧВК "Вагнера" больше не существует: путин и Пентагон сделали важные заявления о наемниках

Российский диктатор заявил, что этой частной военной кампании больше нет

Наемники ЧВК "Вагнера" уже не принимают активного участия в войне в Украине.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Голос Америки.

По его словам, в последнюю неделю боевики не участвовали в поддержке боевых операций оккупантов.

В то же время президент россии владимир путин заявил, что по законам его страны понятия ЧВК "Вагнера" просто не существует. Также диктатор отметил, что наемники достойно проявили себя на поле боя.

"С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения.

ЧВК "Вагнер" не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", — сказал путин.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранее в США высказались о мятеже наемников ЧВК "Вагнера" в россии.