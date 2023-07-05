ПА ОБСЕ признала россию спонсором терроризма а ЧВК "Вагнера" - террористами: подробности

Подобную формулировку организация применила впервые

В официальном документе Парламентской ассамблеи ОБСЕ впервые россию обозначили, как государство-спонсор терроризма.

Как сообщила член украинской делегации в ПА ОБСЕ, замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, соответствующее определение было внесено в итоговую декларацию после сессии в Ванкувере (Канада).

Она отметила, что в декларации большое внимание уделено международному терроризму, и действиям ЧВК "Вагнер", которую в документе назвали террористической организацией, действующей по указанию российского руководства.

В документе содержится призыв к членам организации принять меры против "вагнеровцев" в том числе и путем признания их террористами.

"(Декларация, — ред.) призывает государств-членов усиливать международные нормы, четко признающие: террористический характер "Группы Вагнера" и его действий; ответственность российской федерации как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения", — добавила Кравчук.

Нардеп также отметила, что такая формулировка в документах ПА ОБСЕ была использована впервые, а также выразила надежду, что это ускорит признание россии спонсором терроризма во всем мире.

Как сообщалось ранее, 23 ноября 2022 года на очередной пленарной сессии Европейского парламента было принято решение признать россию спонсором терроризма. Двумя днями раньше такое же решение было утверждено Парламентской ассамблеей НАТО.