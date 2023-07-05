ПА ОБСЄ визнала росію спонсором тероризму, а ПВК "Вагнера" — терористами: подробиці

Подібне формулювання організація застосувала вперше

В офіційному документі Парламентської асамблеї ОБСЄ вперше росію означили як державу-спонсор тероризму.

Як повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, відповідну ухвалу було внесено до підсумкової декларації після сесії у Ванкувері (Канада).

Вона наголосила, що у декларації велику увагу приділено міжнародному тероризму, та діям ПВК "Вагнер", яку в документі назвали терористичною організацією, що діє за вказівкою російського керівництва.

У документі міститься заклик до членів організації вжити заходів проти "вагнерівців" у тому числі шляхом визнання їх терористами.

"(Декларація, — ред.) закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер "Групи Вагнера" та його дій; відповідальність російської федерації як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб’єктів у міждержавні відносини", — додала Кравчук.

Нардеп також зазначила, що таке формулювання в документах ПА ОБСЄ було використано вперше, а також висловило сподівання, що це прискорить визнання росії спонсором тероризму в усьому світі.

Як повідомлялося раніше, 23 листопада 2022 року на черговій пленарній сесії Європейського парламенту було ухвалено рішення визнати росію спонсором тероризму. Двома днями раніше таке ж рішення було затверджено Парламентською асамблеєю НАТО.