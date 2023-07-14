ПВК "Вагнера" більше не існує: путін і Пентагон зробили важливі заяви про найманців

Російський диктатор заявив, що цієї приватної воєнної кампанії більше немає

Найманці ПВК "Вагнера" вже не беруть активної участі у війні в Україні.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Голос Америки.

За його словами, останній тиждень бойовики не брали участь у підтримці бойових операцій окупантів.

Водночас президент росії володимир путін заявив, що за законами його країни поняття ПВК "Вагнера" просто не існує. Також диктатор зазначив, що найманці гідно виявили себе на полі бою.

"З одного боку, я на зустрічі з ними дав оцінку того, що вони зробили на полі бою, а з іншого боку — того, що вони зробили під час подій 24 червня. Третє — показав можливі варіанти подальшого проходження їхньої служби, у тому числі та бойового застосування.

ПВК "Вагнер" не існує. А в нас немає закону про приватні військові організації. Просто немає. Такої юрособи немає. Група є, але юридично немає. Це окреме питання, пов’язане із реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватись у Державній думі, в уряді. Непросте питання", — сказав путін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що раніше в США висловилися про заколот найманців ПВК "Вагнера" у росії.