"Не остання глава драми": Блінкен загадково висловився про заколот "вагнерівців"

Ситуація з найманцями стала особистим викликом глави кремля

Безрезультатний заколот ватажка ПВК "Вагнера" євгенія пригожина не є "останнім главою цієї драми" і світові явно варто чекати на продовження.

Як розповів державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі NBC, збройне повстання найманців стало ударом по авторитету російського диктатора володимира путіна.

При цьому глава Держдепу висловив думку, що цей удар буде далеко не останнім.

"Я не думаю, що ми бачили останній розділ цієї драми", — сказав він.

Блінкен підкреслив, що бунт пригожина був виключно внутрішньою справою росії, проте назвав цю подію "екстраординарною".

"16 місяців тому росія була на порозі Києва, столиці України. І ось, буквально кілька тижнів тому, на порозі Москви з’явилися найманці, яких сам путін створив", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 24 червня пригожин звинуватив міноборони росії в обстрілах найманців і заявив про початок "громадянської війни". "Вагнерівцям" вдалося за день взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву.

Втім, на цьому все закінчилося, оскільки на прохання олександра лукашенка той погодився "не розпочинати кровопролиття".

Відомо, що 10 липня пригожин провів зустріч із путіним, всього їхня розмова тривала понад три годин.