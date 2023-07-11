Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса пояснив "Телеграфу", чому врегулювання заколоту мало договірний характер

Після того, як французька газета Libération, посилаючись на джерела у розвідці, повідомила, що пригожин та командири ПВК "Вагнер" відвідали кремль вже після того, як влаштували заколот, цей факт підтвердив і путінський прес-секретар – пєсков. Мовляв, так, справді, була така зустріч. Причому, з путіним, за словами пєскова, зустрічався справді не лише пригожин, а й командири загонів ПВК. Діло було 29 червня (а так званий бунт, нагадаю, стався 24-го), загалом було 35 осіб.

Багатьох дані про кремлівську зустріч вагнерівців із путіним чомусь здивували. Напевно тому, що вони самі собі вигадували – що відбувається в росії, до чого це може призвести. А слід бути акуратнішими в оцінках та очікуваннях. І запитати себе – чи це справді був бунт чи ми побачили договірний заколот? Які були контури домовленостей? Люди вигадали певну історію, з якою тепер не стиковується реальність.

Те, що пригожин зустрівся з путіним через лічені дні після бунту, зайвий раз доводить, що врегулювання цього питання, справді, мало договірний характер.

І в цьому брали участь багато елітних груп. Що, знову ж таки, вкотре підтверджує – у росії діє "колективний путін". Рішення приймаються не одноосібно правителем держави, а в певному колективі.

Ну, а пригожина точно зарано списувати з рахунків. Він має шанси на певне політичне майбутнє, якусь нову функцію в рф.