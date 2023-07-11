Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса объяснил "Телеграфу", почему урегулирование мятежа носило договорной характер

После того, как французская газета Libération, ссылаясь на источники в разведке, сообщила, что пригожин и командиры ЧВК "Вагнер" посетили кремль уже после того, как устроили мятеж, данный факт подтвердил и путинский пресс-секретарь – песков. Мол, да, действительно, была такая встреча. Причем, с путиным, по словам пескова, встречался, в самом деле, не только пригожин, но и командиры отрядов ЧВК. Дело было 29 июня (а так называемый бунт, напомню, произошел 24-го), в целом присутствовало 35 человек.

Многих данные о кремлевской встрече вагнеровцев с путиным почему-то удивили. Наверное, потому, что они сами себе придумывали – что происходит в россии, к чему это может привести. А следовало быть аккуратнее в оценках и ожиданиях. И задаться вопросом – действительно ли это был бунт или мы увидели договорной мятеж? Какие были контуры договоренностей? Люди придумали определенную историю, с которой теперь не состыковывается реальность.

То, что пригожин встретился с путиным спустя считанные дни после как бы мятежа, лишний раз доказывает, что урегулирование этого вопроса, действительно, носило договорной характер.

И в этом участвовали многие элитные группы. Что, опять же, лишний раз подтверждает – в россии действует "коллективный путин". Решения принимаются не единолично правителем страны, а в некоем коллективе.

Ну, а пригожина точно рано списывать со счетов. Он имеет шансы на определенное политическое будущее, некую новую функцию в рф.