"Не последняя глава драмы": Блинкен загадочно высказался о мятеже "вагнеровцев"

Ситуация с наемниками стала личным вызовом для главы кремля

Безуспешный мятеж главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина не является "последней главой этой драмы" и миру явно стоит ждать продолжения.

Как рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC, вооруженное восстание наемников стало ударом по авторитету российского диктатора владимира путина.

При этом, глава Госдепа выразил мнение, что этот удар будет далеко не последним.

"Я не думаю, что мы видели последнюю главу этой драмы", — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что бунт пригожина был исключительно внутренним делом россии, однако назвал это событие "экстраординарным".

"16 месяцев назад россия была на пороге Киева, столицы Украины. И вот, буквально пару недель назад, на пороге Москвы появились наемники, которых сам путин создал", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 24 июня пригожин обвинил минобороны россии в обстрелах наемников и заявил о начале "гражданской войны". "Вагнеровцам" удалось за день взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колона двинулась на Москву.

Впрочем, на этом всё закончилось, поскольку по просьбе александра лукашенко тот согласился "не начинать кровопролитие".

Известно, что 10 июля пригожин провел встречу с путиным, всего их разговор длился более трех часов.