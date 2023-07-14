ВСУ теснят врага под Бахмутом и на юге, а оккупанты стягивают войска: свежие карты боев

Силы обороны развивают контрнаступательные операции к северу и югу от Бахмута и продвинулись на южный фланг города

Идет 506-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 13 июля украинские войска вели контрнаступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) направлениях. Наши воины продвинулись на южном фланге Бахмута и в районе Орехова, а россияне накапливают силы на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают совершать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

13 июля российские и украинские силы вели позиционные бои у Кременной. В ВСУ сообщили, что россияне вели безуспешные наступательные действия к востоку от Невского, к востоку от Тернов и около Белогоровки.

Луганская и Харьковская области

Украинский чиновник отметил, что российские войска накапливают мощную группировку сил на Купянском и Лиманском (к западу от Кременной) направлениях. Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заявил, что оккупанты сосредотачивают на Лимано-Купянском направлении воздушно-десантные силы (ВДВ), стрелковые соединения, подразделения БАРС (Боевого резерва Российской Федерации), элементы территориальной обороны, небольшие частные военные компании, такие как "Ветеран", и штурмовые группы.

Череватый также отметил, что в районе Сватова действуют чеченские подразделения, но они выполняют чисто полицейские задачи.

Донецкая область

13 июля украинские войска совершили наземные атаки и продвинулись в районе Бахмута. Генеральный штаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что Силы обороны продолжают контрнаступательные операции к северу и югу от Бахмута и продвинулись на южный фланг города.

Сергей Череватый отметил, что украинские войска владеют инициативой вокруг Бахмута и продвигаются на новые позиции на высотах.

Бахмутское направление

Россияне совершили наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что наши воины отразили все российские атаки у Берховки.

Украинские и российские силы продолжают вести наземные атаки по линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Красногоровки.

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Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Керамика и Марьинки. Известный российский "военкор" Игорь Гиркин заявил, что штурмовые подразделения "Шторм-З" продолжают атаковать в направлении Авдеевской промзоны.

Донецкая область

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, чеченские формирования, совершили много атак с самодельных взрывных устройств (VBIED) вблизи Марьинки в течение июня, но большинство из них сдетонировали, не достигнув намеченной цели из-за противотанковых мин и огня прямой наводкой.

"Южная ось"

Украинская сторона сообщила о проведении ограниченных наступательных действий в западной части Донецкой области. 13 июля украинские войска вели контрнаступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Запорожская область

Силы обороны продолжали контрнаступательные операции и добились определенных успехов в западной части Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что операции продолжаются в районах Новоданиловка-Широкая Балка (около 3 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Новопокровка (6-13 км к юго-востоку от Орехова), атаки имели частичный успех.

Херсонская и Николаевская области

Известный российский "военкор" утверждал, что украинские войска захватили позиции российского 71-го мотострелкового полка к северо-востоку от Роботина (11 км к югу от Орехова).

Как сообщал "Телеграф", в россии отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора ивана попова, который воевал в Украине на Запорожском направлении. Это уже подняло волну негодования в рф и породило намеки на "новый поход на москву".