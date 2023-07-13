Война — день 505: ВСУ давят на юге и продвигаются у Бахмута

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику и продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ также достигли успеха в контрнаступательной операции на окраинах Бахмута и смогли взять под контроль все высоты вокруг города. При этом не исключается, что вскоре противник будет вынужден покинуть город, чтобы не попасть в окружение.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу из-за запусков российских беспилотников.

Информацию за 10 июля, смотрите по ссылке: Война — день 502: ВСУ ведут наступление на ряде направлений, но оккупанты наносят встречные удары

С данными за 11 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 503: ВСУ давят на Юге, а в Литве стартует саммит НАТО

О том, что происходило 12 июля, читайте в материале: Война — день 504: ВСУ меняют тактику контрнаступления, а в Литве идет второй день саммита НАТО