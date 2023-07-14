Буданов объяснил свою необычную для главы разведки публичность

Украине проиграла информационную войну в 2014, но не в 2022

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов является необычно публичной личностью как для своей профессии. У него есть популярный профиль в сети, который он, в частности, использует в качестве информационного оружия.

Об этом пишет Reuters.

В комментарии журналистам главный украинский разведчик объяснил, что в современном мире даже люди с его профессией уже не могут оставаться в тени.

"Без этого уже невозможно. И все следующие войны будут выглядеть так. В любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд", — считает Буданов.

По его словам, Украина сделала выводы о необходимости донести свое сообщение с 2014 года, когда москва застала мир врасплох, захватив украинский Крым и развязав войну на востоке.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся в (2022 году) — мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву", — сказал Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том у Украины есть свои источники даже в ближайшем окружении владимира путина. По словам Буданова, эти люди работают на нашу разведку.

Также ми рассказывали о том, что Буданов думает о недавнем мятеже ЧВК "Вагнера" на территории россии.