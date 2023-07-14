Украина получит ПВО от азиатской страны, но не напрямую: что узнали СМИ
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В Минобороны Тайваня не прокомментировали эту информацию
США намерены выкупить у Тайваня ЗРК МIM-23 Hawk, которые были списаны в июне 2023 года. Это вооружение войдет в новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщают СМИ Тайваня, в частности China Times. Речь идет о 23 единицах зенитно-ракетных комплексов.
"ЗРК будут переданы украинской армии для борьбы с российскими беспилотниками и самолетами на малых высотах", – заявил собеседник газеты.
Однако в Минобороны Тайваня отказались комментировать эту информацию, но сообщили, что "оружие утилизируется согласно правилам". Также известно, что ЗРК МIM-23 Hawk планируют заменить современным комплексом Sky Bow III (TK-3).
По информации из открытых источников, на конец 2022 года на вооружении армии Тайваня находилось минимум 13 батарей и 39 радаров этих систем. Но на данный момент неизвестно, какая часть из них находится в рабочем состоянии.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Болгария может передать Украине БТР, которые производились в 1960-1970 годах, а в 1980-х уже не использовались.