Война — день 503: ВСУ давят на Юге, а в Литве стартует саммит НАТО

Оперативно о главном 11 июля

В Украине начался еще один день в состоянии войны против россии. ВСУ продолжают теснить оккупантов под Бахмутом и в Запорожской области, а россиянам удалось продвинуться под Авдеевкой. При этом украинские защитники смогли занять доминирующие позиции возле Бахмута, а потому находящиеся в городе российские подразделения оказались неспособными покинуть его.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты запустили ударные дроны со стороны Азовского моря. Воздушную тревогу уже объявили в Запорожской области и могут объявить в Днепропетровской

00:00 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган согласился в ближайшие сроки разблокировать заявку Швеции о вступлении

С данными за 8 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 500: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты несут огромные потери на юге

О том, что происходило 9 июля, читайте в материале: Война — день 501: ВСУ развивают наступление на трех направлениях

Информацию за 10 июля, смотрите по ссылке: Война — день 502: ВСУ ведут наступление на ряде направлений, но оккупанты наносят встречные удары