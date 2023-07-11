Минус еще один генерал? В сети пишут о гибели очередного российского офицера

Оккупанта могли ликвидировать вблизи Бердянска.

Во вторник, 11 июля, в сети появилась информация о возможном уничтожении очередного российского офицера – генерал-лейтенанта (по некоторым источникам, генерал-майора) Олега Цокова. Прошлой осенью он был ранен на российско-украинской войне, но в тот раз смог выжить. Интересно, что это уже вторая смерть высокопоставленного российского военного за последние дни — перед тем неизвестные застрелили экскапитана подводной лодки "Краснодар".

О вероятной ликвидации захватчика сообщил в собственном Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Отметим, что данные не подтверждены и требуют официального подтверждения.

Как пишет Андрющенко, ликвидация Цокова могла произойти недалеко от Бердянска. По предварительной информации, в ночь на 11 июля на территории Приазовкурорта могла "расцвести бавовна", задев отель "Дюна". В нем, по имеющейся информации, находилось военное руководство местных оккупантов, в том числе и Олег Цоков. Мирные жители подтверждают ночной прилет, однако сами россияне пока такие данные умалчивают.

Краткая справка

Отметим, что Цокову исполнился 51 год – он родился 23 сентября 1971 года. В свое время командовал 810-й отдельной бригадой морской пехоты. Являлся участником второй чеченской войны. Успел сменить немало должностей за свою длинную службу, что не удивительно — в детстве, прежде чем получить аттестат о среднем образовании, 11 раз переводился из школы в школу. С августа 2022 был командиром 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной дивизии ордена Суворова (базируется в Смоленске).

Олег Цоков

О его ранении Генштаб ВСУ сообщал осенью 2022 года. Оккупантам удалось вовремя эвакуировать Цокова с места боевого столкновения, что помогло спасти ему жизнь. Впрочем, судя по всему, ненадолго.

С 2022 года Олег Цоков находился под украинскими, британскими и новозеландскими санкциями. Уже в 2023-м пополнил санкционный список Швейцарии, а впоследствии и всех стран Евросоюза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинской разведке поделились ранее неизвестными подробностями расстрела уже упоминавшейся бывшей капитана подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Сообщение ГУР может намекать на то, что руку к ликвидации российского офицера все же приложили украинские спецслужбы.