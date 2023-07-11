На что-то намекают? В ГУР заинтриговали сообщением о расстреле экс-капитана подлодки "Краснодар"

ГУР сообщил подробности расстрела Ржицкого

В российском Краснодаре во время утренней пробежки застрелили 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Вопреки привычной практике, ГУР МО Украины опубликовало сообщение об этом убийстве с такими деталями, которых не было у росСМИ, на что уже обратили внимание в Украине.

Сообщение о расстреле Ржицкого опубликовано на Facebook-странице ГУР.

В нем есть несколько отличий от сообщений российских СМИ. Например, указан точный адрес, где именно был убит бывший командир подлодки, сколько выстрелов было произведено в целом и другое, обратил внимание блогер Антон Швец.

ГУР не берет на себя ответственность за произошедшее со Ржицким, но публикация таких подробностей (вплоть до описания погоды тем утром) является интересным моментом.

"10 июля "подводник" совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы. Около шести утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета макарова. В результате огнестрельных ранений ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать напавшего", — отметили в ГУР.

Напомним, Ржицкий — бывший командир подлодки "Краснодар", входящей в состав черноморского флота вмф рф. Он мог быть причастен к запускам "Калибров" по территории Украины.

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