россия возвращается в 90-е: в Подмосковье на "стрелке" расстреляли полицейских

В россии никак не избавятся от привычек 90-х

В подмосковном Орехово-Зуево разборки в одном из автосервисов закончились стрельбой, в результате которой погиб полицейский.

Как пишут российские СМИ, стрельбу устроил клиент СТО, который остался недоволен ремонтом авто.

Источник уточняет, что недовольным клиентом оказался 23-летний Станислав Чертаев. Он требовал у владельца автосервиса компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В ходе переговоров с сотрудниками СТО он заявил, что приедет за деньгами вечером 29 июня. Если же денег не будет, то Чертаев пообещал сжечь дом мастера и его мать.

После таких угроз работники автосервиса обратились в полицию. В указанное время к автосервису прибыли стражи порядка и сам Чертаев с тремя приятелями.

Когда полицейские потребовали прекратить вымогательство, один из злоумышленников достал из машины травматический пистолет и выстрелил в руку и ногу одному лейтенанту, а второго ранил в спину. В ходе перестрелки также был ранен один из нападавших.

Позже стало известно, что от полученных ранений 25-летний лейтенант скончался в больнице. Все приехавшие на "стрелку" задержаны.

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