росія повертається у 90-ті: у Підмосков’ї на "стрілці" розстріляли поліцейських

У росії ніяк не позбудуться звичок 90-х

У підмосковному Оріхово-Зуєво розборки в одному з автосервісів закінчилися стріляниною, внаслідок якої загинув поліцейський.

Як пишуть російські ЗМІ, стрілянину влаштував клієнт СТО, який залишився незадоволеним ремонтом авто.

Джерело уточнює, що незадоволеним клієнтом виявився 23-річний Станіслав Чертаєв. Він вимагав у власника автосервісу компенсацію у розмірі 100 000 рублів.

У ході переговорів зі співробітниками СТО він заявив, що приїде по гроші ввечері 29 червня. Якщо ж грошей не буде, то Чертаєв пообіцяв спалити будинок майстра та його матір.

Після таких погроз працівники автосервісу звернулися до поліції. У вказаний час до автосервісу прибули правоохоронці і сам Чертаєв із трьома приятелями.

Коли поліцейські вимагали припинити здирство, один зі зловмисників дістав з машини травматичний пістолет і вистрілив в руку і ногу одному лейтенанту, а другого поранив у спину. У ході перестрілки також було поранено одного з нападників.

Згодом стало відомо, що від отриманих поранень 25-річний лейтенант помер у лікарні. Усіх, хто приїхав на "стрілку", затримано.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у Підмосков’ї на трасі спалахнула фура з феєрверками.