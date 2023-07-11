На щось натякають? У ГУР заінтригували повідомленням про розстріл екс-капітана підводного човна "Краснодар"

ГУР повідомив подробиці розстрілу Ржицького

У російському Краснодарі під час ранкової пробіжки застрелили 42-річного заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Попри звичну практику, ГУР МО України опублікувало повідомлення про це вбивство з такими деталями, яких не було у росЗМІ, на що вже звернули увагу в Україні.

Повідомлення про розстріл Ржицького опубліковано на Facebook-сторінці ГУР.

У ньому є кілька відмінностей від повідомлень російських ЗМІ. Наприклад, вказана точна адреса, де саме було вбито колишнього командира підводного човна, скільки пострілів було зроблено в цілому та інше, звернув увагу блогер Антон Швець.

ГУР не бере на себе відповідальність за те, що сталося з Ржицьким, але публікація таких подробиць (аж до опису погоди того ранку) є цікавим моментом.

"10 липня "підводник" робив пробіжку в краснодарському парку культури та відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку у нього було зроблено сім пострілів з пістолета макарова. Внаслідок вогнепальних поранень ржицький помер на місці. Через сильний дощ у парку було безлюдно, тому немає свідків, які могли б повідомити деталі або дізнатися про нападника", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, Ржицький — колишній командир підводного човна "Краснодар", що входить до складу чорноморського флоту вмф рф. Він міг бути причетний до запусків "Калібрів" по території України.

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