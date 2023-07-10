Война — день 502: ВСУ ведут наступление на ряде направлений, но оккупанты наносят встречные удары

Оперативно о главном 10 июля

Украинские защитники продолжают вести тяжелые бои против российских оккупантов и проводят наступательные действия сразу на нескольких направлениях на юге и востоке нашей страны. В свою очередь захватчики не собираются отступать и местами совершают контратаки. Несмотря на это в украинском руководстве не исключают, что вскоре люди увидят очередной "жест доброй воли" на одном из направлений.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Белом доме сообщили, что Украина дала гарантии того, что не будет применять американские кассетные боеприпасы на российской территории

Информацию за 7 июля, смотрите по ссылке: Война — день 499: оккупанты несут сокрушительные потери, но продолжают атаковать Украину

С данными за 8 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 500: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты несут огромные потери на юге

О том, что происходило 9 июля, читайте в материале: Война — день 501: ВСУ развивают наступление на трех направлениях