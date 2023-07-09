Ждем жесты "доброй воли"? Резников назвал направления, где россияне могут отступить

россияне использовали уже все средства полномасштабной конвенционной войны

В Министерстве обороны Украины выражают надежду на скорые "очередные жесты доброй воли" российских оккупантов на востоке или на юге страны.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в эфире телемарафона.

"Враг привыкает к пониманию, что они уже не вторая армия мира, потому что цель "СВО" не удалась – Киев за три дня не пал, Украина за три недели не пала. А наоборот, они научились убегать. Этому они хорошо научились. Мы с вами видим так называемые акты "доброй воли" на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области", – говорит министр.

По его словам, оккупанты уже использовали все средства полномасштабной конвенционной войны. Резников пояснил, что речь идет о флоте, авиации, а также сухопутном компоненте. Вместе с тем противник даже прибег к тактике массированных ракетных ударов по Украине, с целью уничтожить критическую инфраструктуру и лишить украинцев света. Однако такой сценарий рф с треском провалился.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты заговорили о том, что войну в Украине нужно остановить. Они объяснили это якобы защиты Белгородской области от обстрелов