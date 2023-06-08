Готовят "жест доброй воли"? Российские пропагандисты заговорили о необходимости прекратить войну

Кремлевские пропагандисты испугались контрнаступления ВСУ и готовы отступать на юге из-за разрушения Каховской ГЭС

В россии усилились панические настроения на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ. Пропагандисты то и дело заявляют о том, что войну нужно прекратить, а с некоторых территорий и вовсе отступить.

Так, в эфире "Вечера с владимиром соловьевым" 4 июня пропагандистка маргарита симоньян заявила, что россия должна защитить Белгородскую область от дальнейших обстрелов. Для этого, как ни странно, нужно остановить войну.

Пропагандистка испугалась западного оружия ВСУ и дальнобойных ракеты, которые могут использоваться для обстрелов приграничных регионов россии. Она процитировала мирный план министра обороны Индонезии Прабово Субианто, в котором идет речь о "заморозке" конфликта и проведении референдумов на уже захваченных землях.

"ВСУ получат ракеты дальнего действия, получат истребители. Они будут наносить этим всем удары по нам, по нашим территориям. Белгородская область, дальше они пойдут, Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной и так далее. Я уж про Крым молчу… Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же?", — заявила она.

Также маргарита симоньян добавила, что россии и самому владимиру путину не нужнв теорритории, которые не хотят жить с россией. После она напомнила, что Украина согласна на переговоры только при условии, что будут освобождены все территории, включая Крым и Донбасс. Такие заявления не понравились другим пропагандистам и в сети в адрес симоньян полились "яростное возмущение, обвинения в предательстве и поток оскорблений". Эти слова восприняли как вброс от администрации президента россии и подготовку к очередному жесту "доброй воли", то есть сдачи определенных населенных пунктов.

К слову, об этом открыто заявили на другом российском шоу, которое ведет ольга скабеева. Один из присутствующих так называемых "экспертов" отрезвил россиян и рассказал, что из-за подрыва Каховской ГЭС под воду пошел оккупированный, левый берег Днепра.

"Левый берег он намного ниже правого. И если мы посмотрим на ту часть, которую затопило, то это территории, контролируемые российской федерацией. У них (украинцев — Ред.) практически ничего не затопило", — сказал он.

Также "эксперт" добавил, что под воду ушла вся первая линия обороны вместе с минными полями, ограждениями и прочими сооружениями. В существовании второй линии обороны он сомневается, поэтому считает, что оккупанты могут и даже должны отступить.

"Нам надо отступить и плюс еще заниматься эвакуацией. А плавсредств там собрано колоссальное количество. Есть шанс, что противник попытается высадить десант, захватить плацдарм и пойдет в наступление", — резюмировал "эксперт" в эфире национального российского телеканала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутат Госдумы призвал бомбить Белгородскую область россии самолетами. Андрей Гурулев заявил, что россия должна бороться с атаками на свои приграничные области и заявил, что российская авиация должна нанести удар по Шебекино.