Ждать осталось недолго: Данилов рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

россии не удастся сорвать контрнаступление ВСУ, заверил Алексей Данилов

Контрнаступление ВСУ еще не началось, несмотря на локальные успехи на фронте. Однако, по словам Алексея Данилова, который ранее опроверг заявления пропагандистов на этот счет, ждать осталось недолго.

Об этом секретарь СНБО заявил в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, что бы ни делала россия, ей не удастся отстрочить контрнаступление ВСУ.

Алексей Данилов отметил, что момент, когда начнется контрнаступление, будет решаться украинскими военными, но ждать этого осталось недолго. Также он добавил, что никакие действия оккупантов, направленные на то, чтобы помешать контрнаступлению, не сорвут планы Украины по освобождению своих земель.

"Что касается наступления, то оно будет происходить по нашему плану. Тогда, когда это определят на Ставке верховного главнокомандующего. И эти их действия (речь о подрыве ГЭС россиянами — ред.) нашему наступлению не помешают", — сообщил Данилов.

Он подчеркнул, что у Украины есть план касательно контрнаступления, но сейчас раскрывать его нельзя.

"Давайте наберемся терпения и подождем. Не так долго осталось еще ждать", — резюмировал Алексей Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ОП объяснили, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление ВСУ. Коррективы будут внесены, но это нормально для планирования масштабной операции.