"Это заметят все": Данилов ответил россиянам насчет контрнаступления ВСУ

Российские пропагандисты, вероятно, сильно боятся контрнаступления ВСУ и выдают за него локальные успехи ВСУ на фронте

Несмотря на то, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина уже готова к контрнаступлению, оно еще не началось. Но его начало станет очевидным для всех.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Reuters. Тем самым он опроверг заявление российских пропагандистов о том, что якобы ВСУ уже пошли в контрнаступление.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", — отметил секретарь СНБО.

Российская сторона, в том числе официальные лица и пропагандисты, ошибочно приняли локальные успехи ВСУ на фронте за начало более крупной операции. А по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска в Бахмуте продвинулись от 200 до 1100 метров за прошедшие сутки.

Также Данилов заявил, что российские войска специально подорвали в ночь на 6 июня Каховскую ГЭС, в надежде остановить переход украинских войск через Днепр. Он также добавил, что теперь Украина может столкнуться с давлением и подталкиванию к мирным переговорам, но до тех пор, пока российская армия не выйдет за пределы нашей страны, переговоров не будет

"У них (россии — Ред.) был военный компонент. Это был план номер один. Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к тем последствиям, к которым они хотели бы, чтобы они привели", — сказал секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Офисе Президента рассказали, как подрыв Каховской ГЭС скажется на контрнаступлении. Скорее всего, придется вносить определеные коррективы в планы.