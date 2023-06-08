Готують "жест доброї волі"? Російські пропагандисти заговорили про необхідність припинити війну

Кремлівські пропагандисти злякалися контрнаступу ЗСУ та готові відступати на півдні через руйнування Каховської ГЕС

У росії посилилися панічні настрої на тлі контрнаступу ЗСУ, що готується. Пропагандисти раз у раз заявляють про те, що війну треба припинити, а з деяких територій взагалі відступити.

Так, в ефірі "Вечор з володимиром соловйовим" 4 червня пропагандистка маргарита симоньян заявила, що росія має захистити Бєлгородську область від подальших обстрілів. Для цього, як не дивно, треба зупинити війну.

Пропагандистка злякалася західної зброї ЗСУ та далекобійних ракет, які можуть використовуватися для обстрілів прикордонних регіонів росії. Вона процитувала мирний план міністра оборони Індонезії Прабово Субіанто, в якому йдеться про "заморожування" конфлікту та проведення референдумів на вже захоплених землях.

"ЗСУ отримають ракети дальньої дії, отримають винищувачі. Вони будуть завдавати цим усім ударів по нам, по наших територіях. Бєлгородська область, далі вони підуть, Воронезька там недалеко, не дай боже, Ростовська, Краснодар мій рідний і так далі. Я вже про Крим мовчу… Як було б чудово зупинити кровопролиття прямо зараз… Залишитися там, де всі стоять, заморозити і далі провести референдуми, як і запропонувала Індонезія… Референдуми на всіх спірних територіях… І куди люди хочуть, з ким вони хочуть залишитись, з тим ця територія і залишається. Це ж справедливо. Ну добре ж?", — заявила вона.

Також маргарита симоньян додала, що росії і самому володимиру путіну не потрібна теоріторія, яка не хоче жити з росією. Після цього вона нагадала, що Україна згодна на переговори лише за умови, що будуть звільнені всі території, включаючи Крим та Донбас. Такі заяви не сподобалися іншим пропагандистам і в мережі на адресу симоньян полилися "затяте обурення, звинувачення в зраді та потік образ". Ці слова сприйняли як вкидання від адміністрації президента росії та підготовку до чергового жесту "доброї волі", тобто здачі певних населених пунктів.

До речі, про це відкрито заявили на іншому російському шоу, яке проводить ольга скабєєва. Один із присутніх так званих "експертів" протверезив росіян і розповів, що через підрив Каховської ГЕС під воду пішов окупований, лівий берег Дніпра.

"Лівий берег він набагато нижчий за правий. І якщо ми подивимося на ту частину, яку затопило, то це території, контрольовані російською федерацією. У них (українців — Ред.) практично нічого не затопило", — сказав він.

Також "експерт" додав, що під воду пішла вся перша лінія оборони разом із мінними полями, огорожами та іншими спорудами. У існуванні другої лінії оборони він сумнівається, тому вважає, що окупанти можуть і повинні відступити.

"Нам треба відступити і плюс ще займатися евакуацією. А плавзасобів там зібрано колосальну кількість. Є шанс, що противник намагатиметься висадити десант, захопити плацдарм і піде в наступ", — резюмував "експерт" в ефірі національного російського телеканалу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутат Держдуми закликав бомбардувати Бєлгородську область росії літаками. Андрій Гурулєв заявив, що росія має боротися з атаками на свої прикордонні області і заявив, що російська авіація має завдати удару по Шебекіно.