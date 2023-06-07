Чекати залишилося недовго: Данілов розповів, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ

росії не вдасться зірвати контрнаступ ЗСУ, запевнив Олексій Данілов

Контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, незважаючи на локальні успіхи на фронті. Однак, за словами Олексія Данілова, який раніше спростував заяви пропагандистів із цього приводу, чекати залишилося недовго.

Про це секретар РНБО заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону. За його словами, хоч би що робила росія, їй не вдасться відстрочити контрнаступ ЗСУ.

Олексій Данілов зазначив, що момент, коли розпочнеться контрнаступ, вирішуватиметься українськими військовими, але чекати на це залишилося недовго. Також він додав, що жодні дії окупантів, спрямовані на те, щоб завадити контрнаступу, не зірвуть плани України щодо звільнення своїх земель.

"Що стосується наступу, то він відбуватиметься за нашим планом. Тоді, коли це визначать на Ставці верховного головнокомандувача. І ці їхні дії (про підрив ГЕС росіянами — ред.) нашому наступу не завадять", — повідомив Данілов.

Він підкреслив, що Україна має план щодо контрнаступу, але зараз розкривати його не можна.

"Давайте наберемося терпіння та почекаємо. Не так довго залишилося ще чекати", — резюмував Олексій Данілов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ОП пояснили, як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ ЗСУ. Корективи буде внесено, але це нормально для планування масштабної операції.