Россияне сбросили авиабомбу на Пункт несокрушимости в Орехове: среди погибших волонтер (фото и видео)

Без мамы остались 7-летний сын и дочь

Российские оккупанты продолжают совершать в Украине военные преступления — в прифронтовом городе Орехов Запорожской области они ударили управляемой авиабомбой по Пункту несокрушимости в жилом квартале во время выдачи людям гуманитарной помощи. Погибло как минимум четверо людей.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина", — написал он.

На месте удара существенные разрушения

Еще 11 жителей города получили ранения разной степени тяжести.

Россияне ударили авиабомбой по жилому кварталу

В сети появилась информация, что одна из погибших — волонтер Ольга Очкас, которая осталась в постоянно обстреливаемом россиянами Орехове для помощи людям. Вместе с ней погиб и ее муж.

Ольга Очкас

"Сегодня от вражеского обстрела погибла дежурная по железнодорожной станции Ореховская Ольга Очкас. Оля, ты была невероятная, искренняя, прекрасная, прекрасный человек, специалист и мама. Оля осталась в Орехове помогать тем, кто не смог уехать. Волонтерила в Пункте Несокрушимости. Туда и прилетел рашистский снаряд. Ольга погибла вместе с мужем Виталием, также работником Укрзализныци", — написала в Facebook Татьяна Вербовецкая.

Без мамы остались 7-летний сын и дочь.

Как сообщал "Телеграф", 8 июля российские оккупанты из РСЗО обстреляли город Лиман Донецкой области. Погибло как минимум шестеро людей, еще пятеро получили ранения.