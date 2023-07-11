Ночная атака "шахедов" по Украине: военные отчитались о последствиях

Прошедшие сутки были достаточно результативными для украинских средств ПВО

Киевская область была не единственной, которую в ночь на 11 июля враг атаковал с помощью "шахедов". Массовый удар беспилотниками россияне пытались нанести по южным регионам Украины, однако наши силы противовоздушной обороны были на страже. В частности, известно о сбитых 26 "шахедах", запущенных из Приморско-Ахтарска.

Об этом отчитались в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. По данным украинских военных, всего в атаке на юг нашей страны было задействовано 28 дронов-камикадзе.

"В зоне ответственности воздушного командования "Юг" силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala", — подчеркнули в ведомстве.

Следует отметить, что минувшие сутки были достаточно "урожайными" для наших средств ПВО. Кроме значительного количества подполенных дронов, украинцы также ликвидировали вражеский вертолет (пока невыясненного типа), три ударных дрона типа "Ланцет" и четыре разведывательных БПЛА.

Напомним, что российская военная техника успешно уничтожается не только украинскими воинами. Также серьезные потери армия рф понесла во время мятежа "вагнеровцев" — ими было сбито немало авиации оккупантов.