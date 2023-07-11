В Киевской области слышали взрывы: что известно (фото)

Враг пытался прорвать противовоздушную оборону столицы

Киев еще раз стал главной мишенью российских окупантов — в ночь на 11 июля жителям столичного региона пришлось проснуться под звуки сирены и работающих средств ПВО. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, атака была похожа на предыдущую, которая произошла в начале июля — тогда противник тоже использовал беспилотники-шахеды.

Об этом говорится в строительстве КМВА в Telegram-канале. По данным, озвученным местными властями, вероятнее всего, БПЛА запустили с юга рф — скорее всего, из Краснодарского края.

UPD. В области ликвидируют последствия удара "шахедами". Есть разрушения жилых домов, также на одном из полей был зафиксирован небольшой пожар.

Обломки "шахедов" повредили дома

Тот самый пожар

Кое-кто этим утром не досчитался оконных стекол

Сколько именно беспилотников было направлено на Киев и область, не уточняется. Однако, по словам главы КМВА Сергея Попка, абсолютно все воздушные цели, обнаруженные нашей противовоздушной обороной, были уничтожены в небе Киевской области.

Так выглядело небо в Киевской области утром 11 июля

При этом чиновник подчеркнул, что данные оперативного сведения еще уточняются, поэтому возможны изменения. Киевлян и жителей области Попко призвал соблюдать правила безопасности, в частности, во время объявления воздушной тревоги.

Добавим, что также этой ночью взрывы могли слышаться жители южных регионов Украины, в частности, Одесской и Николаевской. Эти области также были атакованы БПЛА. Данные выясняются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что до этой атаки громкие взрывы в столице были слышны вечером 5 июля. При этом их источник не связан с атакой армии России — нет, громко было в здании Шевченковского суда, где один из подозреваемых смог подорвать гранату. Позже удалось выяснить личность нападающего.