В Киевской области слышали взрывы: что известно (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2133
Враг пытался прорвать противовоздушную оборону столицы
Киев еще раз стал главной мишенью российских окупантов — в ночь на 11 июля жителям столичного региона пришлось проснуться под звуки сирены и работающих средств ПВО. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, атака была похожа на предыдущую, которая произошла в начале июля — тогда противник тоже использовал беспилотники-шахеды.
Об этом говорится в строительстве КМВА в Telegram-канале. По данным, озвученным местными властями, вероятнее всего, БПЛА запустили с юга рф — скорее всего, из Краснодарского края.
UPD. В области ликвидируют последствия удара "шахедами". Есть разрушения жилых домов, также на одном из полей был зафиксирован небольшой пожар.
Сколько именно беспилотников было направлено на Киев и область, не уточняется. Однако, по словам главы КМВА Сергея Попка, абсолютно все воздушные цели, обнаруженные нашей противовоздушной обороной, были уничтожены в небе Киевской области.
При этом чиновник подчеркнул, что данные оперативного сведения еще уточняются, поэтому возможны изменения. Киевлян и жителей области Попко призвал соблюдать правила безопасности, в частности, во время объявления воздушной тревоги.
Добавим, что также этой ночью взрывы могли слышаться жители южных регионов Украины, в частности, Одесской и Николаевской. Эти области также были атакованы БПЛА. Данные выясняются.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что до этой атаки громкие взрывы в столице были слышны вечером 5 июля. При этом их источник не связан с атакой армии России — нет, громко было в здании Шевченковского суда, где один из подозреваемых смог подорвать гранату. Позже удалось выяснить личность нападающего.