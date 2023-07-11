ВСУ установили огневой контроль над Бахмутом и продвинулись на юге: свежие карты боев

Оккупанты особенно активны на пяти направлениях

Идет 503-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. Наши воины захватили господствующие высоты под Бахмутом и удерживают огневой контроль над городом, а на границе Запорожской и Донецкой областей продолжают проводить контрнаступательные операции.

Об этом говорится в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).

Как сообщает Генштаб Украины, основные усилия россияне сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

10 июля российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Опубликованные 9 июля геолокационные кадры показывают, что российские штурмовые отряды "Шторм-З" добились незначительных успехов в районе Новоселовского Луганской области (16 км северо-западнее Сватового).

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

10 июля обе стороны наносили наземные удары в районе Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска за прошедшую неделю освободили на этом направлении 4 квадратных километра территории, а всего — уже 24 квадратных километра.

Заместитель министра обороны Анна Маляр Украины сообщила, что украинские войска установили огневой контроль над самим Бахмутом и продвинулись к югу от него. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский также выразил уверенность, что Украина вернет Бахмут.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Григоровки и Дубово-Василовки.

Бахмутское направление

Российские войска атаковали вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Северного, Красногоровки и Марьинки.

Донецкая область

Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень и Генштаб Украины заявили, что российские войска без успеха атаковали в районе Новомихайловки.

"Южная ось"

10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия к югу от Орехова на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, свидетельствуют, что ВСУ совершили механизированное наступление и продвинулись на 2 км северо-восточнее Роботиного (14 км южнее Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июля, также показывают, что украинские силы продвинулись к юго-востоку от Орехова в направлении Новопокровки.

Запорожская область

10 июля российские войска нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской и Николаевской областей. Южное оперативное командование Украины заявило, что оккупанты нанесли 60 артиллерийских ударов по населенным пунктам и украинским позициям на западном берегу и нанесли 3 удара КАБ с лазерным наведением по Бериславскому району.

Харьковская и Николаевская области

Как ранее писал "Телеграф", в Генштабе ВСУ сообщили, что ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины только за прошлую неделю защитникам удалось продвинуться на Бердянском и Мелитопольском направлениях более чем на километр. В целом с начала наступательных действий продвижение составляет 8,6 километров.