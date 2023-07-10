Сразу на двух направлениях: в Генштабе поделились хорошими новостями с фронта

На этих направлениях уже было освобождено 169 квадратных километров украинской земли

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины только за прошлую неделю защитникам удалось продвинуться на Бердянском и Мелитопольском направлениях более чем на километр. В целом с начала наступательных действий продвижение составляет 8,6 километров.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли. С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 квадратных километров украинской земли. Что примерно соразмерно с площадью города Одесса!", — говорится в сообщении.

На этих территориях проводятся мероприятия по разминированию местности.

Также отмечается, что на Бахмутском направлении за прошлую неделю украинские военные освободили четыре квадратных километра.

"В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 километра квадратных украинской земли", — подытожили в Генштабе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что волонтер и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут высказался в адрес тех людей, которые считают, что контрнаступление ВСУ идет "слишком медленно" и дал им в ответ на это дельный совет.