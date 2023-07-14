Буданов пояснив свою незвичайну для голови розвідки публічність

Україні програла інформаційну війну у 2014, але не у 2022

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов є незвичайно публічною особистістю як для своєї професії. Він має популярний профіль у мережі, який він, зокрема, використовує як інформаційну зброю.

Про це пише Reuters.

У коментарі журналістам головний український розвідник пояснив, що у сучасному світі навіть люди з його професією вже не можуть залишатися у тіні.

"Без цього вже неможливо. І всі наступні війни виглядатимуть так. У будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми тут задаємо тренд", — вважає Буданов.

За його словами, Україна зробила висновки щодо необхідності донести своє повідомлення з 2014 року, коли москва застала світ зненацька, захопивши український Крим та розв’язавши війну на сході.

"Інформаційну війну ми повністю програли в 2014 році. А війну, що почалася в (2022 році) — ми почали тут зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву", — сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна має свої джерела навіть у найближчому оточенні володимира путіна. За словами Буданова, ці люди працюють на нашу розвідку.

Також ми розповідали про те, що Буданов думає про нещодавній заколот ПВК "Вагнера" на території росії.