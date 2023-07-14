У ГУР є свої люди в оточенні путіна: гучна заява Буданова

Україна зробила висновки, щоби не програвати в інформаційній війні росіянам

В оточенні президента росії володимира путіна є джерела, які працюють на українську розвідку.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

"У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до путіна). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається ", — сказав він.

Також глава української розвідки сказав, що з 2014 року наша країна зробила висновки.

"Інформаційну війну тоді ми повністю програли. А війну, що почалася (2022 року) — ми почали тут зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву", — додав він.

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Раніше "Телеграф" писав про те, що Буданов думає про нещодавній заколот ПВК "Вагнера" на території росії. На його думку, цей інцидент серйозно підірвав авторитет керівництва російської федерації, у тому числі путіна, і тепер їх, здавалося, непохитна позиція вже ніколи не буде колишньою.