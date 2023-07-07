"Успіх буде пізніше": Буданов розповів, скільки часу має Україна для контрнаступу

Контрнаступ може бути довгим

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Україна має менше 10 місяців часу, щоб досягти успіху в контрнаступі. Він також нагадав, що росіяни захоплювали український Бахмут майже рік, а у нашої країни зараз завдання "побільше".

Про це повідомляє Reuters.

Журналісти припускають, що такою заявою головний український розвідник має на увазі наближення зими.

"Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, йде. Успіх буде, але пізніше", - сказав він, додаючи "Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше за Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові успішно просуваються під Бахмутом. Генерал Сирський показав, як це відбувається.

Також ми повідомляли про те, що заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як зараз відбувається контрнаступ ЗСУ. Вона зазначила, що не про все можна говорити, але про деякі успіхи все ж таки повідомила.