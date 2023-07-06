Можна видихати? Буданов зробив нову заяву щодо Запорізької АЕС

Україна активно працює над зниженням загрози

Загроза, що росіяни влаштують теракт на Запорізькій АЕС, поступово знижується. Україна здійснює певні дії для мінімізації цієї небезпеки.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Times.

"Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується", – сказав він.

За словами голови ГУР, Україна вживає певних публічних та непублічних дій "у цій сфері".

Зазначимо, статтю із цією заявою Буданова було опубліковано ввечері в середу, 5 липня. Напередодні ввечері, 4 липня, у зв’язку з деякими заявами як української сторони, так і російських пропагандистських telegram-каналів і "військкорів", занепокоєння в суспільстві, що росіяни можуть підірвати ЗАЕС, досягло свого піку.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці червня Буданов заявив, що росіяни підготували все для того, щоби влаштувати штучну техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС. Проте навіть якщо цього не станеться, води у ставку-охолоджувачі надто мало для підтримки роботи ЗАЕС в майбутньому, вважає гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.