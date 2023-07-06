Можно выдыхать? Буданов сделал новое заявление по Запорожской АЭС

Украина активно работает над снижением угрозы

Угроза, что россияне устроят теракт на Запорожской АЭС, постепенно снижается. Украина осуществляет определенные действия для минимизации этой опасности.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Times.

"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается", – сказал он.

По словам главы ГУР, Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия "в этой сфере".

Отметим, статья с этим заявлением Буданова была опубликована вечером в среду, 5 июля. Накануне вечером, 4 июля, в связи с некоторыми заявлениями как украинской стороны, так и российских пропагандистских telegram-каналов и "военкоров" беспокойство в обществе, что россияне могут подорвать ЗАЭС, достигло своего пика.

Как сообщал "Телеграф", в конце июня Буданов заявил, что россияне подготовили все для того, чтобы устроить искусственную техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. Однако даже если этого не случится, воды в пруду-охладителе слишком мало для поддержания работы ЗАЭС в будущем, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.