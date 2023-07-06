Россияне потеряли возможность использовать ЗАЭС: эксперт назвал причину

Запорожская АЭС не может работать в полную мощность

Россияне даже в теории не смогут использовать Запорожскую атомную электростанцию в каких-либо экономических целях из-за своих безрассудных действий по уничтожению Каховской ГЭС.

Об этом сообщил в эфире канала FreeДом экс-заместитель министра топлива и энергетики (2003-2006) и главный инженер Чернобыльской АЭС (1986-87) Николай Штейнберг.

Так он обратил внимание на то, что после разрушения дамбы Каховской ГЭС электростанция больше не имеет доступа к охлаждению, а потому запустить ее не представляется возможным до тех пор, пока не будет обеспечена полноценная подача воды.

"На большой мощности она работать не будет, пока не будет восстановлено Каховское водохранилище", — отметил он.

При этом Штейнберг считает, что взрывать станцию россияне не будут, поскольку из-за этого она может потерять проект развития 15-17 энергоблоков на Западе. А стоимость каждого из них оценивается в 6-7 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил вероятность того, что россияне устроят взрыв на ЗАЭС, а также последствия такого шага для россии.