Росіяни втратили можливість використати ЗАЕС: експерт назвав причину

Запорізька АЕС не може працювати на повну потужність

Росіяни навіть у теорії не зможуть використовувати Запорізьку атомну електростанцію в будь-яких економічних цілях через свої безрозсудні дії зі знищення Каховської ГЕС.

Про це повідомив в ефірі каналу FreeДом ексзаступник міністра палива та енергетики (2003-2006) та головний інженер Чорнобильської АЕС (1986-87) Микола Штейнберг.

Так він звернув увагу на те, що після руйнування дамби Каховської ГЕС електростанція більше не має доступу до охолодження, а тому запустити її неможливо доти, доки не буде забезпечено повноцінну подачу води.

"На великій потужності вона не працюватиме, поки не буде відновлено Каховське водосховище", — зазначив він.

При цьому Штейнберг вважає, що підривати станцію росіяни не будуть, оскільки через це вона може втратити проєкт розвитку 15-17 енергоблоків на Заході. А вартість кожного з них оцінюється у 6-7 мільярдів доларів.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив ймовірність того, що росіяни влаштують вибух на ЗАЕС, а також наслідки такого кроку для росії.