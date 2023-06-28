Біглий ексдепутат годує росіян добірною маячнею

Російська пропаганда продовжує "хоронити" главу ГУР МО Кирила Буданова. З новою абсурдною конспірологічною теорією виступив зрадник ілля кива. Він розповідає росіянам, що усі останні відео начальника української розвідки нібито є "монтажем".

Про це повідомляє "Телеграф".

кива вигадав, що на всіх нових відео замість "загиблого" Буданова з’являється "оцифрована" копія. Виходячи зі своєї ж теорії, він щиро дивується тому, що відбувається в Україні.

"Подумайте, який рівень п***я твориться в Україні: взяти мертву людину, оцифрувати її і через монтаж брати у трупа інтерв’ю, на повному серйозі ставити питання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів! Що б усі вірили: він живий, здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія. У екс — начальника ГУР Кирила Буданова нещодавно було дев’ять днів, скоро вже 40", — видав кива.

Крім того, кремлівський поплічник не упустив можливість образити українців у День Конституції і закінчив свій пост так: "З Днем п*****ії".

Повз шизофренічну мячню киви не змогли пройти в мережі. Над ним там насміхаються, а також запитують, хто в цій ситуації дурніший він або ті росіяни, які йому вірять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі засміяли симоньян, яка спробувала виправдати договірняк кремля з пригожиним.

Також ми повідомляли, що в мережі рознесли нову заяву путіна.