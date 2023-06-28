"Санитары, на выход": илья кива придумал объяснение новым видео "мертвого" Буданова

Беглый экс-депутат кормит россиян отборным бредом

Российская пропаганда продолжает "хоронить" главу ГУР МО Кирилла Буданова. С новой абсурдной конспирологической теорией выступил предатель илья кива. Он рассказывает россиянам, что все последние видео начальника украинской разведки якобы являются "монтажом".

Об этом сообщает "Телеграф".

кива придумал, что на всех новых видео вместо "погибшего" Буданова появляется "оцифрованная" копия. Исходя из своей же теории, он искренне удивляется происходящему в Украине

"Подумайте, какой уровень п***а творится в Украине: взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, на полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Что бы все верили: он жив, он здоров и серьезно воспринимали бред, который несет электронная версия. У экс — начальника ГУР Кирилла Буданова недавно было девять дней, скоро уже 40", — выдал кива.

Кроме того, кремлевский приспешник не упустил возможность оскорбить украинцев в День Конституции и закончил своей пост так: "С Днем п*****ии".

Мимо шизофренического бреда кивы не смогли пройти в сети. Над ним там насмехаются, а также задаются вопросом о том, кто в этой ситуации глупее он или те россияне, которые ему верят.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети засмеяли симоньян, которая попыталась оправдать договорняк кремля с пригожиным.

Также мы сообщали, что в сети разнесли новое заявления путина.