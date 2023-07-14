Вороніж сполохав потужний вибух: момент потрапив на відео

За однією з версій, причиною НП міг бути безпілотник

Не лише українці не сплять спокійно ночами, — у ніч на п’ятницю, 14 липня, гучний вибух розбудив мешканців російського Воронежа, який знаходиться недалеко від кордонів України.

Ефектні відео моменту вибуху публікують російські канали у Телеграм.

На записах із камер відеоспостереження видно, що вибух був близько 22:55 13 липня, — його чули в районі селища Масловський на південно-східній околиці міста. На момент публікації новини ще немає офіційних коментарів щодо причин інциденту. Попередньо це могла бути робота засобів протиповітряної оборони по безпілотнику, пишуть канали.

Судячи з відео з місця подій, вибух був сильним.

Варто зауважити, що Воронеж знаходиться на відстані близько 250 км від кордонів Харківської області, там є аеродром та низка інших військових об’єктів, які використовуються у війні проти України.

Вороніж на карті бойових дій

Загалом, життя у Воронежі не можна назвати тихим та спокійним. Як повідомляв "Телеграф", лише у червні там безпілотник розворотив квартиру в багатоповерхівці, через що постраждали мирні люди. А пізніше через Вороніж проходив "марш" вагнерівців на Москву, там було взято всі військові об’єкти.