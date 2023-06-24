"Мамо, мені страшно!": Воронеж вже бомбардують самі росіяни (відео)

На лівому березі міста горить резервуар з паливом.

Просування "вагнерівців" до Москви продовжується — згідно з їхніми заявами, Воронеж вже "взято". При цьому представники регулярної російської армії чинять опір наймачам, у тому числі знищуючи важливі об’єкти з повітря. Як, наприклад, воронезьку нафтобазу на вулиці Димитрова.

Першими деталями про те, що відбувається, поділилося місцеве медіа "Вісті Воронежа", а також інші росЗМІ. Варто зазначити, що серед місцевого населення зростає серйозна паніка.

Наразі над містом піднімається стовп чорного диму, адже горить резервуар з паливом, за яким, судячи з заяв очевидців, було завдано удару військовими вертольотами.

Нафтобаза Воронежа на карті

Імовірно, нафтобазу спробували знищити представники міноборони рф, щоб "вагнерівці" не змогли поповнити запаси пального, перш ніж продовжити шлях до російської столиці.

Так виглядає місце вибуху поблизу

Через річку теж добре все проглядається

Влада Воронежа стверджує, що на місці пожежі вже працює понад 100 рятувальників, регулярно підтягується спеціальна техніка. За попередніми даними, жертв після вибуху не було.

Проте паніки ці події навели дуже багато — одним із найпопулярніших у мережі виявилося відео, на якому дівчинка, знімаючи приліт, кричить мамі про те, як їй страшно. При цьому дитина не соромиться матюків, що, звісно ж, помітити коментатори.

Інші росіяни також висловлюються про те, що відбувається.

При цьому існує ймовірність, що "вагнерівців" цікавить не лише паливо, щоб дійти до Москви, а й інші не менш серйозні військові об’єкти. Йдеться насамперед про сховища ядерної зброї Росії.

"Телеграф" також розповідав, що найманці чинять серйозний опір російським військовослужбовцям як на землі, так і на небі. Лише за добу заколоту рф могла втратити кілька одиниць авіації.